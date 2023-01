Cassano, duro attacco a Caressa: «Non capisci una min***a»

Attacco di Antonio Cassano a Fabio Caressa, che ha risposto all’ex fantasista barese tramite un video su Youtube

Antonio Cassano attacca Fabio Caressa tramite la Bobo TV. Argomento della discussione? Le parole del giornalista che ha detto come l’Inter potrebbe tranquillamente sostituire Skriniar con Baschirotto.

CASSANO – «In Italia ci sono troppi incompetenti. Quando in Italia il signor Fabio Caressa dice “tanto Skriniar va via, per me è meglio Baschirotto” di cosa sto parlando? Persone che stanno lì e non sanno perchè. Persone che vogliono un click in pi, che li nominano un attimino. Ormai anche lui era nell’oltretomba, Fabio Caressa non capisci una min***a».

Tramite il suo canale Youtube, il giornalista Sky ha poi risposto alle accuse dell’ex fantasista.

CARESSA – «Ho 55 anni, questo genere di discussioni non mi va di farle. Forse ho espresso male un concetto, lo ripeto così diventa più comprensibile. E’ un momento in cui le società non possono essere più schiave dei giocatori. E’ immorale che un giocatore e un procuratore prendano 20 milioni per giocare in una squadra, è un sistema distorto e alla lunga pagheranno tutti. Non avere una riconoscibilità emotiva sta allontanando i giovani dal calcio. Oggi per alcuni basta baciare le maglie, fare un certo tipo di dichiarazioni…».