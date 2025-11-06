Cassano rincara la dose: «Allegri? Non si è minimamente evoluto e non arriverà tra le prime quattro». E getta ombre sulla permanenza

Cassano, ex Milan tra le altre e noto opinionista, è tornato a criticare duramente Massimiliano Allegri dopo la vittoria sulla Roma

Nonostante la bella vittoria sulla Roma nell’ultima giornata di campionato, Antonio Cassano mantiene le sue riserve, dichiarando di non essere soddisfatto del lavoro dell’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri. Secondo l’ex fantasista, il tecnico gioca le partite solo in difesa.

Nel podcast Viva el futbol, Cassano ha espresso la sua frustrazione per la mancanza di evoluzione tattica: «Io dico sei stato fermo un anno, vuoi evolverti un pochettino, vuoi fare un qualcosa di diverso, vuoi darmi qualcosa».

Critica al modulo e al futuro di Allegri

Cassano ha criticato duramente l’approccio tattico, sottolineando l’utilizzo di giocatori di qualità in ruoli difensivi. L’esempio è lampante: «Io non posso vedere una squadra come il Milan con determinati tipi di giocatori come Modric, uno dei più grandi, che fa il metodista a recuperare palloni».

L’accusa principale è che il Milan, esclusa la gara contro l’Udinese e metà tempo col Bologna, gioca sempre «tutti dietro la linea della palla, butti la palla avanti e vediamo cosa succede». Cassano è categorico: «Io non vedo niente, tutti dietro la linea della palla a difendere, poi trovi il goal e continui a difenderti».

Per l’ex fantasista, questo non è il calcio che piace a lui, né il futuro per il Milan: «Per me non è l’evoluzione, non è il calcio che mi piace». Cassano nutre forti dubbi sulla permanenza di Allegri a lungo termine: «Io dubito che quest’anno arrivi 3 o 4, io penso che ha poca vita come è stato per Mourinho. Questo è l’ultimo treno poi è finito».