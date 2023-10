Caso scommesse, la Roma difende l’ex Milan El Shaarawy e Zalewski, il comunicato

Nel caso scommesse in cui rientra anche l’ex Milan Tonali è stato fatto anche il nome di Zalewski e El Shaarawy. La Roma li difende

Comunicato ufficiale. Nel caso scommesse in cui rientra anche l’ex Milan Tonali è stato fatto anche il nome di Zalewski e El Shaarawy. La Roma li difende:

«In riferimento alle indiscrezioni diffuse negli ultimi giorni in merito a un presunto coinvolgimento di alcuni suoi tesserati nell’inchiesta relativa al calcio scommesse, l’AS Roma esprime pieno sostegno nei confronti di Nicola Zalewski e Stephan El Shaarawy, vittime di reiterate speculazioni che ne hanno ingiustamente leso l’immagine. Il Club ha totale fiducia in Nicola e in Stephan quando affermano di non avere nulla a che fare con questa vicenda».