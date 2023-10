Caso scommesse: oggi giornata chiave, la strada che seguirà l’ex Milan Tonali

Oggi è una giornata chiave per il caso scommesse. La decisione su Fagioli e la strada che seguiranno l’ex Milan Tonali e Zaniolo

Secondo quanto riferito da Dario Nicolini a Sky Sport 24, è ai dettagli il patteggiamento di Nicolò Fagioli, tra oggi e domani dovrebbe chiudersi la vicenda relativa al centrocampista della Juve. Da 3 anni di squalifica si passa non solo ad una riduzione del 50% della pena, ma ad un ulteriore sconto perché ha pienamente collaborato e si è rivolto a specialisti per curare la ludopatia. Lo stop, dunque, dovrebbe essere inferiore ad un anno.

Per quanto riguarda Zaniolo e Tonali, invece, oggi iniziano le analisi alle copie forensi di pc, smartphone e tablet. L’ex Milan seguirà le orme di Fagioli, ossia ammetterà di aver giocato sul calcio e su siti illegali. Zaniolo invece dichiarerà la sua innocenza sulle scommesse e non rischia di incorrere in squalifica. Prima possibile verranno ascoltati i due calciatori.