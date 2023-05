Caso Juve: fissata la data della nuova udienza e sentenza. I dettagli

Caso Juve: la Corte federale d’appello ha fissato la data della nuova udienza e sentenza. I dettagli verso il verdetto definitivo

Secondo quanto riportato dall’ANSA, la Corte Federale d’Appello ha fissato per la giornata di lunedì 22 maggio la nuova udienza, con annessa sentenza, per la rimodulazione della sanzione nei confronti della Juventus per il caso plusvalenze.

Dunque, si avrà il verdetto definitivo prima della fine del campionato di Serie A.