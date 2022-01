Caso Greenwood, lo United: «Contrari a qualsiasi tipo di violenza»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Manchester United ha fatto uscire un comunicato contro le accuse sulle presunte violenze di Greenwood alla moglie: le ultime

In queste ultime ore stanno circolando sul web delle voci sulle possibile violenze che il giocatore Greenwood avrebbe fatto alla moglie. La società, il Manchester United, ha emesso una nota ufficiale dopo i recenti commenti:

COMUNICATO – «Siamo a conoscenza delle immagini che circolano sui social media. Non faremo ulteriori commenti fino a quando i fatti non saranno stati stabiliti. Il Manchester United non tollera violenze di alcun tipo»