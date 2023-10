Caso Gomez, il Monza lo difende: «Assunzione involontaria»

Papu Gomez al centro di un caso dopo la positività al doping. Il Monza prende posizione con un comunicato ufficiale

Il Monza, dell’ex Milan Galliani, ha preso posizione sulla positività di Alejandro Gomez al doping, riscontrata dopo un controllo al Siviglia nell’autunno 2022 e che è costata all’argentino una squalifica di due anni. Di seguito il comunicato.

«A.C. Monza comunica di aver ricevuto in data odierna dalla FIFA, per il tramite della FIGC, notifica della sentenza di primo grado della Commissione Spagnola Antidoping, emessa nei confronti del calciatore Alejandro Dario Gomez. La sentenza prevede la squalifica per due anni dalle attività sportive. Nei campioni biologici del calciatore è stata riscontrata la presenza di Terbutalina. Si tratta di un farmaco assunto per placare una crisi di broncospasmo, nell’ottobre del 2022, quando il calciatore era tesserato per il Siviglia FC. La positività è frutto di un’assunzione involontaria. AC Monza si riserva di valutare i prossimi passaggi procedurali».