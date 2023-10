Caso Fagioli: giocatore già ascoltato dalla Procura, le novità in vista

Fagioli è stato già ascoltato dalla Procura della FIGC per il caso scommesse su piattaforme online illegali in cui è coinvolto.

A riferirlo è Ansa, spiegando che l’ufficio guidato dal procuratore federale Chinè aveva già ricevuto una segnalazione dal magistrato che sta portando avanti l’inchiesta e aveva aperto un fascicolo ad hoc per il caso del centrocampista della Juve a pochi giorni dalla sfida contro il Milan. A questo punto l’indagine da parte della giustizia sportiva potrebbe arrivare presto ad una conclusione.