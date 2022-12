Casini sul fuorigioco semiautomatico: «Siamo pronti, aspettiamo solo passaggi formali con la Figc». Le parole del presidente della Lega Serie A

Lorenzo Casini ha parlato a margine dell’incontro con gli studenti del liceo Mamiani a Roma delle riforme e del fuorigioco semiautomatico. Ecco le parole del presidente della Lega Serie A:

«Siamo sempre disponibili non vedo problemi, anzi siamo contenti. Sulla rateizzazione delle tasse non c’è uno stop, il ministro ha detto che come governo stanno lavorando per trovare una soluzione che va trovata. È un problema generale, che riguarda non solo il calcio ma tutto lo sport, quindi siamo fiduciosi che si troverà una soluzione di carattere generale; noi siamo collaborativi come sempre. Il 15 dicembre in assemblea la Lega approverà un documento di proposta che poi manderà a Federcalcio e ad Abodi. Fuorigioco semiautomatico? Siamo pronti, aspettiamo solo passaggi formali con la Figc».