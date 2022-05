Casini: «Decreto crescita? Bisogna premiare chi valorizza i giovani». Le parole del presidente della Lega Serie A

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, a margine del convegno “Il fattore sociale e di governance negli Esg”, promosso dall’associazione ‘Nedcommunity’, in programma al Salone d’Onore del Coni, ha parlato del Decreto Crescita. Ecco le sue parole riportate dall’ANSA:

«Il Decreto crescita è uno strumento utile, ma non dobbiamo abusarne. I dati che abbiamo evidenziano che al momento non c’è stato un abuso. Nella stagione 21-22 i giocatori tesserati con il decreto sono inferiori al 20% di tutti i tesserati. A me sembra che bisogna lavorare su tematiche più articolate: come i vivai. Bisogna premiare chi valorizza i giovani italiani invece di togliere dei benefici fiscali che mi sembra che la Serie A ne abbia già pochi. Dobbiamo ricostruire la filiera del calcio partendo dai giovani per migliorare la qualità della Serie A. Ad esempio assicurandoci che i giovani abbiano più minuti. Tante squadre comunque stanno lavorando bene a riguardo, basti pensare all’esordio del giovane Miretti con la Juventus»