Casini: «Bisogna lavorare insieme affinché il VAR diventi un ausilio e non una complicazione»

Casini: «Bisogna lavorare insieme affinché il VAR diventi un ausiolio e non una complicazione». Le parole del presidente della Lega Serie A

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, a margine del convegno “Il fattore sociale e di governance negli Esg”, promosso dall’associazione ‘Nedcommunity’, in programma al Salone d’Onore del Coni, ha parlato delle polemiche sugli arbitri e var. Ecco le sue parole riportate dall’ANSA:

«Il calcio, come tutti i settori, deve sempre migliorare. Per quanto riguarda gli arbitri mi pare evidente che si debba lavorare insieme affinché la tecnologia diventi un ausilio e non una complicazione. Dobbiamo sederci attorno a un tavolo con la Federcalcio per migliorare il nostro sport. Il clima è buono, l’importante è lavorare nella stessa direzione»