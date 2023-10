Casillas difende Donnarumma: «Mi dispiace che sia criticato»

L’ex portiere del Real Madrid, Iker Casillas, presente al Festival dello Sport a Trento, ha parlato dal palco

Le parole dell’ex portiere del Real Madrid, Iker Casillas, presente al Festival dello Sport a Trento in difesa dell’ex Milan Donnarumma dopo le critiche:

«Il mio modello di portiere è stato Schmeichel visto all’opera nell’Europeo del 1992 e sono cresciuto vedendo la sue parate. Buffon ha 3 anni più di me, lui ha iniziato a 17 anni nel Parma e rimasi stupito delle sue qualità. Non ci somigliamo come portieri ma le nostre carriere sono state simili. Buffon è stato il miglior portiere che abbia mai visto ed è un punto di riferimento per tanti giovani. Oggi il miglior portiere è Courtois anche se adesso deve fare i conti con un brutto infortunio. A me piace molto Kepa nonostante il confronto proprio con il belga. Ha ricevuto tante critiche ma per me sta facendo bene e lo sta sostituendo egregiamente. Non è facile prendere il posto di Courtois e diventare il portiere del Real Madrid. Donnarumma è forte e mi spiace che sia stato parecchio criticato ultimamente. Nell’Europeo vinto è stato protagonista indiscusso, adesso paga anche il momento non semplice del PSG. Lui ha iniziato a 16 anni, quasi come me e Buffon. E ci vuole davvero tanto coraggio»