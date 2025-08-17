Caserta a Sport Mediaset: «Una buona partita. Milan superiore sotto tutti i punti di vista»

Caserta ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sport Mediaset al termine di Milan-Bari, match valevole per la Coppa Italia

Fabio Caserta, tecnico del Bari, al termine del match di Coppa Italia vinto 2-0 dal Milan grazie alle reti di Rafael Leao e Christian Pulisic è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset. L’allenatore dei pugliesi ha commentato così la sfida andata in scena a San Siro. Queste le sue parole:

LE PAROLE – «Abbiamo fatto un’ottima partita contro una squadra sicuramente superiore sotto ogni punto di vista. Sapevamo fosse una partita difficile ma sono contento della prestazione, stiamo preparando le partite per noi importanti. Abbiamo cambiato tanto, c’è da lavorare. La società è ambiziosa e vuole arrivare più in alto possibile, cerchiamo di arrivare più in alto possibile perché la piazza lo merita, poi sarà il campo a dare risposte ma siamo ancora in costruzione».