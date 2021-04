Casa Milan, oggi un importante agente ha fatto visita ai rossoneri

Casa Milan, Vincenzo Pisacane ha fatto oggi visita alla dirigenza rossonera: semplice visita di cortesia o aggiornamento di mercato?

Oggi a Casa Milan c’è stato un importante incontro: l’agente Vincenzo Pisacane infatti, procuratore tra gli altri di Insigne e D’Ambrosio, ha fatto visita a Maldini e Massara.

INCONTRO DI CORTESIA – Come riferito da Sky Sport, si è trattato di una semplice visita di cortesia: nessun nome sul piatto, almeno per il momento, ma la volontà di vedersi di nuovo più avanti per impostare eventualmente una o più operazioni di mercato.