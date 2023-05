Carnevale su Beto: «Abbiamo rifiutato una grande somma da una big…». Le parole del responsabile degli scout dell’Udinese

Andrea Carnevale ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport del futuro di Beto, obiettivo di mercato rossonero. Ecco di seguito le parole del responsabile degli scout dell’Udinese:

Se può essere uno dei nostri non lo so, ma per Beto abbiamo rifiutato a gennaio una grande somma da una big. Diventerà fortissimo. Non dico che sia come Osimhen, ma le caratteristiche sono quelle: ha tecnica, è forte nel gioco aereo, ha tutto, è perfetto per una grande squadra e ve lo dico da attaccante