Passerini su Adli: «Rapporto con Pioli? Ho un pensiero chiaro»

Carlos Passerini, noto giornalista, ha commentato la rivalutazione di Yacine Adli da parte di Stefano Pioli: le sue dichiarazioni

Ospite a Radio 24, Carlos Passerini ha parlato così del rapporto tra Pioli, tecnico del Milan, e Yacine Adli:

«Sicuramente Adli non ha fatto abbastanza per giocare l’anno scorso ma anche Pioli, sarò onesto, ha lasciato da parte il giocatore senza rifletterci troppo. Credo debba fare ancora qualcosa per poter convincere Pioli di poter giocare e giocare in quel ruolo di vice Krunic».