Pellegatti sicuro: «Nuovi acquisti? Non sono scommesse perchè...»

Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha parlato dei nuovi acquisti del Milan nella sessione estiva: il suo commento

Intervenuto su Radio 24 a Tutti Convocati, Carlo Pellegatti ha parlato così del calciomercato Milan:

Reijnders in semifinale di Conference League, Loftus-Cheek titolare al Chelsea. Chukwueze titolare della nazionale nigeriana come Osimhen, che non penso fosse una scommessa. Non sono scommesse, sono giocatori giovani da scoprire