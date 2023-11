Pellegatti sicuro: «Gli interisti ci sfottono? Penso questo»

Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha commentato gli sfottò degli interisti ai milanisti per i colpi Thuram e Frattesi: le dichiarazioni

Intervenuto a Deejay Football Club, Carlo Pellegatti, tifoso del Milan, ha dichiarato:

«Gli interisti sono felici per i loro acquisti? Fanno cori e canzone, fanno parte del calcio, io nel mentre aspetto e rifletto, però tra me e me per adesso hanno avuto ragione loro. Il derby in Champions? Quando dissi la frase relativa ai biglietti per la finale consigliai agli interisti di farlo anche loro per una questione economica, perchè poi i costi sarebbero stati alti, gli intelligenti capirono, gli altri no..».