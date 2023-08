Real Madrid su Maignan dopo l’infortunio di Courtois? Ancelotti esce allo scoperto

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, è uscito allo scoperto dopo l’infortunio di Courtois: i Blanco su Maignan?

Intervenuto in conferenza stampa, Carlo Ancelotti, ex Milan e tecnico del Real Madrid, ha fatto il punto dopo l’infortunio di Courtois:

C’è totale fiducia in Lunin e nei prossimi giorni vedremo se aggiungeremo un altro portiere alla rosa. Quella di ieri non è stata una bella giornata emotivamente. Queste cose di solito succedono nel calcio e ora è il momento di sperare che Courtois possa riprendersi presto e dare tutta la fiducia a Lunin, che è un grande portiere. Ha fatto bene durante la preseason e abbiamo totale fiducia in lui. È un talento e quello che gli manca è quello che manca a tutti: l’esperienza che si guadagna giorno dopo giorno. Siamo molto tristi, ma può succedere