Tuffley: «Con la terza maglia del Milan avevamo un obiettivo chiaro»

Tuffley, Senior Head of Design Manager Teamsport del Milan, ha parlato nel giorno della presentazione della terza maglia rossonera

Carl Tuffley ha parlato così nel giorno in cui è stata svelata la terza maglia del Milan della prossima stagione:

«Il nostro obiettivo era rimettere in discussione il design tradizionale delle maglie da calcio. Volevamo guardare al Third kit AC Milan attraverso nuovi occhi e spingere sempre più in là i limiti. Vogliamo cambiare le percezioni delle tradizionali maglie da calcio. Il Third kit ci ha presentato un’opportunità di essere audaci, abbiamo voluto rienergizzare queste maglie e prendere una nuova direzione»