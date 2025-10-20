Caressa va controcorrente sul rigore Parisi Santiago Gimenez: «Var giusto e vi spiego il motivo. Sarebbe curioso capire questa cosa»

Caressa, noto giornalista, ha giudicato corretto l’intervento del VAR sull’episodio che ha portato al rigore segnato da Leao

L’episodio del calcio di rigore che ha permesso al Milan di rimontare la Fiorentina continua a far discutere i tifosi, rossoneri e non. Nonostante le molte critiche rivolte all’utilizzo del VAR, il telecronista di lungo corso Fabio Caressa ha difeso l’intervento della tecnologia, intervenendo nel corso del Club su Sky Sport 24 subito dopo il fischio finale.

Caressa sul contatto Parisi-Santiago Gimenez: difesa dell’intervento VAR

Caressa ha spostato il focus dalla gravità del contatto alla sua intenzionalità: “Più che discutere sulla possibilità che questa trattenuta possa essere da rigore o meno bisognerebbe valutare se il Var poteva intervenire“.

Secondo il giornalista, l’azione di Parisi rientra tra i falli che giustificano l’OFR: “Parisi guarda Gimenez, lo tocca sul viso e lo trascina a terra. Questo è un gesto volontario che può giustificare l’intervento del Var. Conferma la natura intenzionale dell’azione“.

Caressa ha poi sollevato un quesito procedurale cruciale: “Sarebbe interessante sapere cosa si sono detti Var e arbitro“. Il giudizio finale sul corretto protocollo dipende da ciò che è accaduto in campo: “Nel caso in cui l’arbitro non abbia visto [il contatto di Parisi] allora l’intervento del Var è corretto. Se invece il direttore di gara aveva già preso una decisione sulla trattenuta allora sarebbe stato meglio confermare la decisione presa in campo“.