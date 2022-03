Caressa: «Mancati rinnovi Kessie e Dybala? Ho un pensiero chiaro»

Fabio Caressa, dal proprio canale Youtube, ha parlato dei mancati rinnovi di Kessie e Dybala con Milan e Juve: le sue parole

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Fabio Caressa ha parlato dei mancati rinnovi di Kessie e Dybala:

«Le due questione hanno dei punti in comune. Ve lo dico subito: condivido pienamente le scelte societarie. Il Milan ha una visione e questa visione non prevede una spesa così elevata per Kessie. Queste società si stanno tirando un po’ fuori dal giogo dei procuratori; all’inizio le società hanno reagito emotivamente pagando gli agenti, però poi si sono fatte due conti e tra ammortamento e investimento di ingaggio e commissione e si sono tirati fuori da questa dialettica pericolosa. Secondo me questi due casi ci forniscono elementi molto interessanti su come andranno le cose da qui in avanti: i club hanno capito che si può arrivare ai risultati attraverso un processo necessario di sostenibilità, con idee chiare e scelte consone. Il Milan e la Juventus hanno fatto questi pensieri e sono decisamente sulla strada giusta».