Caressa sprona Leao: «Questa è la stagione decisiva per lui. Occasioni con la Juve? Occhio a criticarlo troppo perchè...»

Caressa, noto giornalista, ha analizzato il momento di Leao dopo le critiche ricevute post Juve Milan: le sue dichiarazioni

Fabio Caressa, nel suo canale YouTube, ha analizzato la fase controversa che sta vivendo Rafael Leão dopo le due clamorose occasioni sprecate contro la Juventus. Il noto telecronista ha sottolineato che, al di là degli errori, il portoghese ha il merito di essersi creato le occasioni, un segnale che non va sottovalutato.

PAROLE – «Leao è vero ha sbagliato i gol, due clamorosi, però si è creato le occasioni, occhio, occhio, perché gli attaccanti quando si creano le occasioni da gol poi qualcuna la buttano dentro, e quando la buttano dentro poi continuano, si scrollano di dosso un po’ di cose», ha spiegato Caressa.

Secondo il giornalista, il valore assoluto di Leão non è in discussione, ma deve lavorare sull’approccio e sulla consapevolezza di sé. Caressa si è soffermato sul suo “atteggiamento caracollante”, ammettendo che sarà difficile cambiarlo trattandosi di una vera e propria espressione fisica del giocatore.

La Sfida Mentale: Amore Per Lo Sport E Sacrifici

Il vero punto di svolta, però, è nella testa del numero 10 del Milan. Caressa concorda con le voci che vedono Leão ancora inconsapevole del suo reale potenziale: «Per me deve ancora capire quanto è forte, per me deve ancora capire quanto ama questo sport, quanto tempo gli vuole dedicare e quanti sacrifici vuoi fare per dare il meglio di sé, questo è quello che deve fare».

Questo è il momento della verità per il portoghese, che non può più nascondersi dietro l’età: “Ormai però non c’è più tempo, prima era un ragazzino, ora è un uomo adulto, è arrivato il momento di farlo, è la stagione decisiva anche per farlo“.

Il messaggio è un monito a cogliere questa opportunità nel Milan di Massimiliano Allegri, dimostrando la continuità e la concretezza che separano un talento puro da un campione assoluto.