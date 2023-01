Caressa: «Il Milan ha gli stessi punti dell’anno scorso, quindi non c’è da gridare alla crisi». Le parole del giornalista

Fabio Caressa ha parlato ai microfoni di Sky Sport del match di Supercoppa tra Inter e Milan. Ecco le parole del giornalista:

«Il Milan ha gli stessi punti dell’anno scorso quando poi fece lo sprint nel finale, quindi non c’è da gridare alla crisi. C’è però da dire che gli acquisti dell’estate fin qui hanno fallito tutti, quindi è la stessa squadra dell’anno scorso senza Maignan. La Supercoppa è un trofeo relativo perché non ci arrivi dopo un lungo percorso, ma essendo un derby sarà importante psicologicamente per entrambe le squadre».