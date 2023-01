Caressa: «Il Milan deve arrancare per ritrovare l’onda emotiva di convinzione». Le parole del giornalista sulla situazione in casa rossonera

Fabio Caressa ha parlato del Milan ai microfoni del suo canale Youtube. Ecco le parole del giornalista:

«Il Milan ha surfato un’onda l’anno scorso, un’onda emotiva prepotente di grande convinzione. Pioli in questo è un fenomeno, è riuscito a convincere la squadra che potesse vincere il campionato. Il Milan dell’anno scorso ha fatto una seconda parte di stagione clamorosa. Gli ultimi minuti con la Roma hanno avuto l’effetto opposto. Il Milan adesso deve arrancare per ritrovare l’onda ma non è facile».