Cardinale, nuove rivelazioni sul prestito RedBird-Elliott: il tasso d’interesse balza a quasi Il 15%. Quel dettaglio non passa assolutamente inosservato

Cardinale, spuntano nuove rivelazioni sul prestito di Elliott a RedBird: tasso d’interesse balzato a quasi il 15%. Tutti i dettagli

Il quadro finanziario del Milan, in particolare il prestito in essere tra RedBird Capital e il precedente proprietario Elliott Management, si fa più oneroso, secondo le analisi condotte da La Verità Web.

Il noto quotidiano ha esaminato l’ultimo bilancio del club, evidenziando una significativa crescita dell’importo dovuto. Attualmente, il finanziamento con Elliott ammonta a 523 milioni di euro. La cifra è in aumento rispetto al dato di dicembre 2024, quando il prestito era pari a 485 milioni di euro.

Cardinale, Aumento Vertiginoso Del Tasso D’Interesse

L’elemento di maggiore rilevanza, che solleva interrogativi sulla gestione finanziaria, è l’aumento del tasso di interesse applicato al nuovo prestito.

Secondo i calcoli effettuati da La Verità, è possibile stimare che sul nuovo prestito il tasso di interesse sia arrivato a toccare una soglia «poco sotto il 15%».

Questo dato è in netto contrasto con le condizioni del finanziamento originario. Il quotidiano sottolinea, infatti, che il tasso applicato precedentemente si attestava all’8%. Il balzo a quasi il 15% rappresenta un costo notevolmente più elevato per RedBird e, di conseguenza, per le finanze del Milan.

Tali condizioni finanziarie, così onerose, mettono in luce la complessità e l’alto rischio delle operazioni sottostanti alla nuova proprietà del club rossonero.