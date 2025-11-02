Connect with us

Cardinale, cambia la struttura di controllo del Milan da parte di RedBird? Spunta l'importante indiscrezione, cosa sta succedendo

Milan Roma, Allegri ha sciolto le riserve: attacco definito, giocheranno loro contro la squadra di Gasperini. Ultime

Calciomercato Milan, Tare a caccia di un centravanti a gennaio! Tante le opzioni sul taccuino ma quello scambio può riprendere quota

Abraham doppio ex di Milan e Roma, c'è chi lo rimpiange tra i tifosi: i suoi numeri in stagione

Nkunku, chance in Milan Roma: può essere la soluzione al problema gol? Lo score delle ultime stagioni

17 minuti ago

Cardinale

Cardinale, importante indiscrezione del quotidiano La Verità: cambia la struttura societaria del club rossonero? La situazione

Nuovi interrogativi emergono sulla struttura di controllo e finanziaria del Milan, dopo le consultazioni del quotidiano La Verità. Le carte esaminate dal giornale hanno messo in luce l’esistenza di un «nuovo finanziamento» che fa capo a un trustee, denominato Cep Agency.

Questo impegno finanziario è stato formalmente sottoscritto in una data molto recente: il 30 giugno 2025.

Cardinale Milan, Cep Agency E La Sede Di Elliott

Il dettaglio che ha sollevato maggiori sospetti riguarda la sede del trustee in questione. Come riportato da La Verità, la Cep Agency ha la sua sede nello stabile dove ha sede anche Elliott.

Il quotidiano commenta in modo diretto questa coincidenza geografica e temporale, evidenziando che l’operazione avviene in un periodo di transizione e ridefinizione degli assetti proprietari e finanziari del club. «Coincidenze» è il lapidario commento del giornale, lasciando intendere la necessità di fare chiarezza su questo nuovo soggetto entrato nella struttura di controllo.

La scoperta di questo finanziamento tramite un trustee e la sua vicinanza fisica a Elliott riaccende i riflettori sulla complessità delle operazioni finanziarie che hanno riguardato il Milan negli ultimi anni e pone l’attenzione sulla natura e gli obiettivi di questo nuovo impegno sottoscritto.

