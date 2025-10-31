Connect with us

Cardinale Milan, nuovi assetti societari: Massimo Calvelli pronto ad entrare nel Consiglio di Amministrazione. Tutti gli aggiornamenti

MN24 - Leao c'è, si è allenato con il gruppo: buone notizie verso Milan Roma. Le ultime da Milanello

Rabiot e Pulisic non andranno in Nazionale? Le ultime sui due rossoneri

Zazzaroni secco sull’attacco del Milan! Questo dato su tutti preoccupa i rossoneri

Tomori out contro la Roma! Il problema è più grave del previsto: le ultime

Cardinale Milan, nuovi assetti societari in vista: conferme sull’imminente ingresso nel CDA rossonero di Massimo Calvelli

Si preannunciano importanti novità a livello di organigramma per l’AC Milan. Il giornalista ed esperto di mercato, Matteo Moretto, ha fornito ulteriori conferme sui cambiamenti che interesseranno il club rossonero, in particolare in ambito societario.

Moretto ha ribadito e confermato le anticipazioni dei giorni scorsi relative a specifici innesti nei vertici dirigenziali:

PAROLE – «Vi confermo quanto vi avevo anticipato nei giorni scorsi relativamente ad alcuni cambi a livello anche societario, nel senso che Massimo Calvelli entrerà a far parte del CdA del Milan, in programma tra pochissimo. Mi arrivano ulteriori conferme».

Cardinale Milan, la figura di Massimo Calvelli

L’ingresso di Massimo Calvelli nel Consiglio di Amministrazione (CdA) rappresenta un segnale significativo nella strategia di RedBird Capital Partners, fondo proprietario del Milan. Calvelli, noto per il suo ruolo di amministratore delegato dell’ATP (Association of Tennis Professionals) fino a luglio, è un dirigente con una vasta esperienza nel managementsportivo e commerciale di alto livello.

La sua mossa, successiva all’ingresso nel mondo RedBird, indica l’intenzione di rafforzare la struttura dirigenziale del Milan con figure che possono apportare nuove competenze. L’imminente convocazione del CdA segnerà dunque l’ufficializzazione di questi nuovi assetti, che, secondo gli insider, vedranno Calvelli assumere una posizione di crescente influenza nel club.

