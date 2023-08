Cardinale, proprietario del Milan, è in vacanza a Capri e intercettato da qualche tifoso ha fatto una promessa di mercato

Le parole di Gerry Cardinale, proprietario del Milan, che in vacanza a Capri e intercettato da qualche tifoso rossonero ha fatto così commentato il mercato rossonero:

«Cari fan, state tranquilli che i miei investimenti sono per portare in alto Milan e per vincere. I promise you!»