Cardinale svela: «Profondamente onorato dalla proposta di concedermi la cittadinanza italiana. Il mio impegno in questo paese...»

Cardinale, numero uno di RedBird e proprietario del Milan, ha parlato della proposta del Consiglio dei Ministri di conferirgli la cittadinanza italiana

Gerry Cardinale, fondatore di RedBird Capital Partners e proprietario del Milan, ha espresso profonda gratitudine e onore per la proposta avanzata dal Consiglio dei Ministri di conferirgli la cittadinanza italiana per meriti speciali. La proposta, formalizzata su iniziativa del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, e con il parere favorevole dei Ministri Carlo Nordio (Giustizia) e Antonio Tajani (Esteri), è stata accolta dal finanziere americano con grande emozione.

Parlando all’ANSA, Cardinale ha sottolineato il legame indissolubile con il Paese, un rapporto che affonda le radici nella sua storia familiare e personale:

PAROLE – «Sono profondamente onorato della proposta di concedermi la cittadinanza italiana e sono molto grato al Consiglio dei ministri, in particolare al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nonché al ministro degli Esteri, Antonio Tajani, per il suo parere favorevole».

Il fondatore di RedBird ha poi aggiunto un tocco personale, rimarcando il forte senso di appartenenza che lo lega all’Italia: «Le mie radici sono in Italia, sia da parte di mia madre che da parte di mio padre, e ho trascorso qui la mia giovinezza ogni estate».

Il Riconoscimento Per L’Impegno Sociale

Il riconoscimento non è legato unicamente all’investimento economico nel Milan, ma soprattutto all’impegno di Cardinale nelle iniziative di solidarietà e inclusione sociale promosse attraverso lo sport.

Il finanziere ha concluso il suo ringraziamento riaffermando la serietà dei suoi intenti sul territorio nazionale, un elemento che rassicura i tifosi rossoneri sulla stabilità a lungo termine della proprietà: «Il mio impegno nei confronti dell’Italia è profondo e a lungo termine, quindi ringrazio sentitamente per questo riconoscimento». La proposta attende ora la deliberazione finale del Presidente della Repubblica.