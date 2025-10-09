Cardinale diventa cittadino italiano? Proposta del Consiglio dei Ministri: tutti i motivi

Cardinale, numero uno di RedBird e proprietario del Milan, potrebbe diventare cittadino italiano: proposta del Consiglio dei Ministri

Gerald Joseph Cardinale, cittadino statunitense e fondatore di RedBird Capital Partners, società proprietaria del Milan, è un passo più vicino a ottenere la cittadinanza italiana per meriti speciali.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha deliberato di proporre al Presidente della Repubblica il conferimento della cittadinanza ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, numero 91. La proposta ha ricevuto anche il parere favorevole del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e del Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani.

Le Motivazioni: Solidarietà e Inclusione Sociale

Le motivazioni che hanno spinto il Consiglio dei Ministri a questa decisione non sono strettamente legate alla sfera economica o sportiva, ma evidenziano l’impegno di Cardinale nel sociale in Italia attraverso lo sport.

Come riporta l’agenzia di stampa Italpress, il fondatore di RedBird ha ricevuto il riconoscimento per aver:

«Dato un fortissimo impulso a iniziative di solidarietà e inclusione sociale attraverso lo sport, promuovendo attività rivolte in particolare a giovani detenuti, in condizione di fragilità ed esposti a rischio di marginalizzazione».

Questa proposta sottolinea l’impatto positivo e le iniziative di responsabilità sociale che il proprietario del Milan ha promosso sul territorio italiano, evidenziando il legame che il club e la sua proprietà stanno costruendo con le comunità locali.