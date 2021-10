Capuano: «Rigore? È Kalinic a colpire Romagnoli, surreale non rivederlo»

Giovanni Capuano ha commentato il rigore assegnato al Verona per il contatto in area tra Romagnoli e Kalinic. Le sue parole

Con un Tweet sul proprio profilo ufficiale, Giovanni Capuano ha commentato il rigore assegnato al Verona per il contatto tra Romagnoli e Kalinic nell’area del Milan.

«Rivisto con calma. Il rigore non è dubbio. Il rigore semplicemente non c’è visto che è Kalinic a colpire Romagnoli. Che il Var non intervenga suggerendo di rivederlo è surreale».