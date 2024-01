Capuano: «Milan Roma ha dato una certezza a Pioli». Poi dice la sua sullo Scudetto

Capuano: «Milan Roma ha dato una certezza a Pioli». Poi dice la sua sulla corsa Scudetto: le sue dichiarazioni

Intervenuto negli studi di Sportitalia, Giovanni Capuano ha commentato così la vittoria dei rossoneri sulla Roma. Le sue dichiarazioni.

CAPUANO – «Questa vittoria chiude definitivamente la corsa per il terzo posto. Il Milan ha 8 punti di vantaggio sulla quarta, non si capisce però se i rossoneri corrono da sfavoriti anche per lo Scudetto o se semplicemente sono in fuga per la qualificazione in Champions. Quel che è certo è che al Milan convenga tenere Theo Hernandez da terzino sinistro. Troppo poca Roma dall’altra parte però, a me sembra non ci sia stata partita nonostante quel passaggio a vuoto di qualche minuto dei rossoneri dopo il gol del 2-1. Si è vista una grandissima differenza però in campo per organizzazione, qualità e compattezza»