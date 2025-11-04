Caprile, si complica il possibile arrivo del portiere al Milan? Clamorosa rivelazione sul futuro dell’estremo difensore del Cagliari

Caprile, clamorosa rivelazione sul futuro dell’attuale portiere del Cagliari accostato anche al Milan per l’eventuale post Maignan: Inter in pole

Una notizia bomba è destinata ad agitare il calciomercato dei portieri. Il noto giornalista Sandro Sabatini, intervenuto al podcast “Cose Scomode”, ha svelato il nome che l’Inter avrebbe scelto per il futuro della sua porta.

Secondo Sabatini, la dirigenza nerazzurra è «molto avanti» nella trattativa per Elia Caprile, il promettente portiere classe 2001 attualmente in forza al Cagliari.

L’operazione non sarebbe mirata all’immediato, ma a blindare il portiere italiano per la stagione 2026/27, quando diventerà prioritario trovare un erede per l’esperto Yann Sommer. La Beneamata sembra dunque aver individuato in Caprile il profilo ideale per proteggere i pali nerazzurri per il prossimo decennio.

Caprile: nome caldo anche per il Milan

Questa mossa dell’Inter è particolarmente rilevante poiché Caprile è un profilo che interessa anche i rivali cittadini. Il giovane portiere, infatti, è da tempo seguito con attenzione anche dal calciomercato Milan, che lo valuta come un potenziale sostituto di Mike Maignan nel caso il francese non dovesse rinnovare il proprio contratto.

L’Inter, muovendosi in anticipo, sta cercando di chiudere un affare cruciale, sottraendo un obiettivo di mercato molto ambito ai rossoneri.