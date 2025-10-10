Calciomercato
Caprile Milan, l’italiano può essere il post Maignan! Duello in Serie A, Tare vuole anticipare la concorrenza
Caprile Milan, il portiere italiano del Cagliari può essere il post Mike Maignan in rossonero: Tare vuole anticipare la concorrenza dell’Inter
Il derby di Milano si prepara a scaldarsi sui tavoli del calciomercato prima ancora che sul campo. Milan e Inter si ritrovano a contendersi il medesimo obiettivo per il futuro della porta: Elia Caprile, attuale portiere del Cagliari.
Secondo quanto riportato dal QS, l’interesse comune è dettato dalle incertezze sui portieri titolari. Nel caso rossonero, il futuro di Mike Maignan è tutt’altro che certo, con il portiere in scadenza e corteggiato da club come la Juventus. Per questo, il Milan ha messo Caprile sui suoi taccuini, preparandosi a un potenziale cambio della guardia tra i pali. Il QS titola: “Caprile sui taccuini delle milanesi. Il derby del futuro si gioca tra i pali”.
Per il Diavolo, l’attenzione sui portieri non è l’unica mossa in prospettiva. Il quotidiano sottolinea che il Milan ha comunque l’opzione per trattenere sia Pietro Terracciano che Luka Modrić – una mossa che garantirebbe continuità a centrocampo – ma la priorità resta quella di assicurarsi un giovane talento italiano come Caprile per il dopo-Maignan.