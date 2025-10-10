Connect with us

Caprile Milan, l'italiano può essere il post Maignan! Duello in Serie A, Tare vuole anticipare la concorrenza

Gila non rinnova, può lasciare la Lazio: non c'è solo il Milan su di lui. Tare può provarci

Lewandowski con un futuro da scrivere, per il Milan un sogno: la moglie ha le idee chiare

Calciomercato Milan LIVE: spunta un nuovo nome per il post Maignan

Calciomercato Milan, clamoroso retroscena Mkhitaryan! L'armeno poteva firmare con i rossoneri: la ricostruzione

Caprile

Caprile Milan, il portiere italiano del Cagliari può essere il post Mike Maignan in rossonero: Tare vuole anticipare la concorrenza dell’Inter

Il derby di Milano si prepara a scaldarsi sui tavoli del calciomercato prima ancora che sul campo. Milan e Inter si ritrovano a contendersi il medesimo obiettivo per il futuro della porta: Elia Caprile, attuale portiere del Cagliari.

Secondo quanto riportato dal QS, l’interesse comune è dettato dalle incertezze sui portieri titolari. Nel caso rossonero, il futuro di Mike Maignan è tutt’altro che certo, con il portiere in scadenza e corteggiato da club come la Juventus. Per questo, il Milan ha messo Caprile sui suoi taccuini, preparandosi a un potenziale cambio della guardia tra i pali. Il QS titola: “Caprile sui taccuini delle milanesi. Il derby del futuro si gioca tra i pali”.

Per il Diavolo, l’attenzione sui portieri non è l’unica mossa in prospettiva. Il quotidiano sottolinea che il Milan ha comunque l’opzione per trattenere sia Pietro Terracciano che Luka Modrić – una mossa che garantirebbe continuità a centrocampo – ma la priorità resta quella di assicurarsi un giovane talento italiano come Caprile per il dopo-Maignan.

