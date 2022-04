Capello: «La cessione può influenzare la squadra? Non è mica una svendita, anzi…». Le parole dell’ex tecnico

Fabio Capello ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera sulla situazione legata alla legata alla cessione del Milan e alla lotta scudetto: la cessione può influenzare la squadra? Ecco la risposta dell’ex tecnico:

«Non è mica una svendita. È una vendita per migliorare la situazione, per garantire al club di finire nelle mani di chi ha ancora maggiori risorse. L’acquirente non è misterioso, mi sembra che di InvestCorp si sappia tutto o quasi».