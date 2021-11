Capello: «Il Milan deve mantenere la personalità di Madrid»

Fabio Capello ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole sul Milan

«La crescita mostrata a Madrid deve proseguire in Serie A. Stanno facendo molto bene ma possono farlo anche di più: devono provare a imporsi sempre e ovunque, come ha fatto il Milan per anni. In campionato hanno fatto vedere di essere forti nella voglia e nella convinzione. Dopo il successo in Europa li aspetta un altro step: una squadra giovane potrebbe rilassarsi e pensare che in Italia le vittorie siano scontate. Ovviamente non deve succedere. Devono dimostrare di avere anche questa continuità»