Capello a Sky: «Grande Roma nel primo tempo, Milan sparpagliato». Poi elogia Leao e non solo

16 minuti ago

Capello

Capello, ex allenatore rossonero e noto opinionista, ha commentato l’importante vittoria del Milan sulla Roma: le dichiarazioni

Fabio Capello, doppio ex di Milan e Roma, ha commentato la vittoria rossonera per 1-0 negli studi di Sky Sport 24.

Capello ha lodato la prestazione iniziale degli ospiti: «Ho visto una grande Roma nel primo tempo, senza sfruttare occasioni da gol». Al contrario, il Milan appariva confuso: «Non si capiva cosa stesse facendo il Milan, che era sparpagliato». Improvvisamente, però, la squadra «si è svegliato ed è diventato di nuovo pericoloso».

Per l’ex tecnico, Paulo Dybala è stato «l’uomo negativo questa sera» a causa del rigore sbagliato. Capello ha parlato di una «partita molto dinamica e agonistica», sollevando anche «qualche dubbio sulla prestazione dell’arbitro». Il Milan, pur avendo avuto le occasioni per chiuderla, «non l’ha chiusa permettendo di rientrare alla Roma nella parte finale».

