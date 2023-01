Candela: «Il Milan dell’anno scorso non avrebbe subito i due della Roma». L’analisi dell’ex giocatore giallorosso a Dazn

Vincent Candela, ex giocatore della Roma, a DAZN ha analizzato i due gol subiti dal Milan contro la Roma.

Ecco le sue parole: «E’ un problema di concentrazione. Io ho vista troppa leggerezza, hanno dominato per 85′. Secondo me il Milan dell’anno scorso non avrebbe preso questi due gol. L’uscita di Giroud è stata fondamentale. E’ un leader del Milan e la sua uscita si è sentita. Se prendi due gol da calcio piazzato è soprattutto un problema di concentrazione per me»