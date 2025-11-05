Campagna abbonamenti Milan: tutti i numeri ufficiali della stagione 2024/2025. Il dettaglio in casa rossonera

Campagna abbonamenti Milan: dall’approvazione del bilancio odierno emergono tutti i numeri delle iscrizioni della scorsa stagione

L’Assemblea degli Azionisti del Milan, riunitasi oggi per approvare il bilancio del Club per la stagione 2024/25 (chiuso al 30 giugno 2025), ha fornito cifre significative relative al sostegno dei tifosi.

Dai documenti finanziari visionati, si evince che l’entusiasmo del pubblico rossonero si mantiene su livelli altissimi, confermando l’importanza del fattore “tifo” nell’economia e nelle prestazioni della squadra.

Campagna abbonamenti Milan 2024/2025 e media spettatori

La campagna abbonamenti 2024/2025 ha raggiunto la quota di 39.268 tessere per il campionato. Il dato è in leggerissima flessione rispetto alle 39.747 tessere registrate nella stagione precedente (2023/2024), ma testimonia la fedeltà e la passione di quasi 40.000 tifosi pronti a seguire la squadra in ogni partita casalinga.

Ancora più impressionante è il dato relativo all’affluenza media. La media degli spettatori paganti per le gare di campionato nella stagione 2024/2025 è stata di 71.544 spettatori. Anche in questo caso, la cifra è quasi identica a quella della stagione 2023/2024 (72.008 spettatori), mantenendo il Milan ai vertici europei per presenze allo stadio.

Queste cifre sottolineano l’urgente necessità di un nuovo stadio per il Milan e l’Inter, come confermato dal rogito appena firmato. Un impianto moderno e più capiente potrebbe non solo massimizzare i ricavi da matchday, ma anche rispondere alla straordinaria richiesta e al forte attaccamento dei tifosi rossoneri.