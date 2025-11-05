Bilancio Milan, ecco i numeri ufficiali degli sponsor. Incassi in aumento, quel dettaglio non passa inosservato

Connect with us

Bilancio Milan, di seguito i numeri ufficiali degli incassi derivanti dagli sponsor: incremento da parte di Emirates e non solo

L’assemblea degli azionisti del Milan ha approvato il bilancio per la stagione 2024/25, chiuso al 30 giugno 2025. Dai documenti visionati, emergono cifre importanti relative ai proventi da sponsorizzazioni, che ammontano a 91.111.000€, in leggero aumento rispetto ai 90.529.000€ dell’esercizio precedente.

I proventi si suddividono in quattro aree principali:

1. Sponsor Ufficiale: Emirates

Il contributo dello Sponsor Ufficiale Emirates ammonta a 21.000.000€ (rispetto ai 19.000.000€ del 2023/2024). L’incremento di 2.000.000€ è dovuto al «nuovo valore previsto da contratto per la stagione 2024/2025», un segnale di rivalutazione dell’accordo di main sponsor.

2. Sponsor Tecnico: Puma

I corrispettivi pagati dallo Sponsor Tecnico Puma International Sports Marketing B.V. si attestano a 25.349.000€ (lievemente superiori ai 25.168.000€ precedenti). Questi ricavi sono relativi all’acquisto del diritto di apporre il proprio marchio sulle divise ufficiali.

3. Pacchetti Promozionali Multi–Prodotto

La voce più corposa è quella relativa ai ricavi da vendita di pacchetti promo–pubblicitari multi–prodotto a partner commerciali, pari a 44.499.000€ (in leggero calo rispetto ai 46.212.000€). Tra i partner di maggiore rilevanza figurano nomi come Dazn Ltd, MSC Cruises SA, Konami Digital Entertainment Co L.t.d. e TIM S.p.A., oltre a banche come Banco B.P.M. S.p.A.

4. Eventi Casa Milan

Infine, sono in crescita anche i corrispettivi derivanti da eventi organizzati presso la sede di Casa Milan, che passano da 148.000€ a 263.000€.

