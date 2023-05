Esteban Cambiasso ha parlato a Sky dopo il ritorno delle semifinali di Champions League tra Inter e Milan. Le dichiarazioni

PAROLE – «L’Inter all’inizio ha fatto vedere un po’ di nervosismo, non era decisa come all’andata. Non aveva la stessa sicurezza. Passato quel momento, ha ritrovato tranquillità e il secondo tempo è stato in discesa».