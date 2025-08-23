Camarda e non solo, retroscena sulla trattativa con il Lecce: il Milan ci ha provato

Camarda si è trasferito in prestito al Lecce, il Milan ha chiesto informazioni per un calciatore salentino

Durante le trattative che hanno portato al prestito del giovane talento Francesco Camarda al Lecce, il Milan ha sondato il terreno anche per un altro giocatore del club salentino: l’attaccante montenegrino Nikola Krstović. Un’indiscrezione di mercato che, seppur non abbia avuto seguito, testimonia l’attenzione dei rossoneri verso profili che si sono messi in luce nel campionato italiano. Nonostante l’interesse, la trattativa per Krstović non è mai decollata a causa delle alte richieste economiche del Lecce.

La richiesta del Lecce e la reazione del Milan

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il Lecce valuta Krstović non meno di 30 milioni di euro, una cifra ritenuta eccessiva dalla dirigenza milanista per un giocatore che, pur avendo dimostrato buone qualità, ha ancora margini di miglioramento. L’alto costo del cartellino ha fatto sì che i dialoghi tra i due club non proseguissero, con i rossoneri che hanno preferito non affondare il colpo e virare su altri obiettivi.

Questa strategia del Diavolo è comprensibile, data l’esigenza di trovare un attaccante che possa fare la differenza fin da subito, ma senza dilapidare un patrimonio. Krstović, pur essendo un buon profilo, non rientrava nei parametri economici del club di Via Aldo Rossi, che continua a cercare una punta per rafforzare il reparto offensivo.

Krstović: il profilo che piaceva al Milan

Nikola Krstović, attaccante classe 2000, si è messo in mostra nella sua prima stagione in Serie A con la maglia del Lecce. Il montenegrino ha dimostrato di avere un buon fiuto del gol, una discreta tecnica e un’ottima fisicità, che lo rende un avversario difficile per qualsiasi difesa. Le sue caratteristiche, unite alla giovane età, lo rendono un profilo interessante per molti club, ma la sua valutazione ha spaventato anche i rossoneri.

L’interessamento del Milan per Krstović, seppur non andato a buon fine, dimostra la volontà del club di puntare su giocatori che conoscono già il campionato italiano. Il Diavolo, infatti, ritiene che un giocatore che ha già militato in Serie A possa integrarsi più facilmente e rendere al meglio fin da subito, un fattore che il Milan considera fondamentale per la prossima stagione.

Il futuro del Milan e le prossime mosse

Il Milan continuerà a cercare l’attaccante giusto sul mercato, valutando diversi profili e trattando con le varie società. L’obiettivo è quello di trovare una punta di peso che possa garantire un alto numero di gol, per non ripetere gli errori della scorsa stagione. Nel frattempo, il giovane Francesco Camarda è pronto a fare la sua esperienza a Lecce, sperando di tornare in rossonero un giorno.