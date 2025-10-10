Camarda subito in campo? Baldini ha le idee chiare: sul 2008 di proprietà del Milan

Camarda ha subito una chance dall’inizio in Italia Under 21. Le ultime verso il match in programma alle 18:15

Il futuro del calcio italiano parla già al presente, e il nome in copertina è quello di Francesco Camarda. L’attaccante classe 2008, di proprietà dei rossoneri e attualmente in prestito al Lecce, ha ricevuto la sua prima convocazione nella Nazionale Under 21 a soli 17 anni, bruciando le tappe di una carriera già ricca di record precoci.

L’appuntamento che potrebbe segnare un’altra pietra miliare nella sua giovane parabola è fissato per oggi, venerdì 10 ottobre. Gli Azzurrini guidati dal CT Silvio Baldini, un tecnico noto per la sua propensione a lanciare i giovani talenti, scenderanno in campo contro la Svezia per la terza gara di qualificazione agli Europei 2027. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 18:15 presso lo stadio Dino Manuzzi di Cesena, con diretta su Rai 2.

Il Favore del CT Baldini: Camarda verso la maglia da titolare

Nonostante la giovanissima età che lo rende uno dei più piccoli in assoluto nella storia della rappresentativa Under 21, Camarda è dato per favorito per una maglia da titolare nell’undici iniziale contro gli scandinavi. Questa fiducia incondizionata di Baldini è un segnale forte e un’investitura importante per il ragazzo, che milita nel Lecce, i salentini, dove ha già realizzato il suo primo gol in Serie A.

Il Talento di Proprietà del Milan: Record e Prospettive

Francesco Camarda, attaccante dotato di grande fisicità (circa 184 cm) e abile con entrambi i piedi, è considerato uno dei prospetti più luminosi del calcio europeo. Dopo aver battuto il record di più giovane esordiente in Serie A nella storia del club meneghino (a 15 anni e 260 giorni) e in Champions League, il giocatore, in forza ai giallorossi, dimostra che i confini dell’età sono solo un dettaglio di fronte a un talento così cristallino. La sua precocità e l’abilità sotto porta, cementata da un’impressionante mole di gol nelle giovanili del Milan, lo rendono il punto focale del nuovo corso della Nazionale giovanile.

L’incontro di Cesena non è solo una partita di qualificazione: è l’occasione per Camarda di dimostrare di poter reggere la pressione e l’intensità di un palcoscenico internazionale giovanile, confermando la bontà della scelta di Baldini e la lungimiranza del club rossonero che ne detiene il cartellino.