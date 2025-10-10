Camarda, il Lecce può riscattarlo: ma il Milan se lo può riprendere. Tutti i dettagli dell’accordo

Camarda, il futuro può essere ancora al Milan? Ecco tutti i dettagli dell’accordo che ha portato il classe 2008 a Lecce

Il calciomercato riserva spesso intrecci e strategie complesse, soprattutto quando si parla di giovani talenti. L’ultima operazione che sta tenendo banco è quella che vede protagonista il giovanissimo attaccante del Milan, Francesco Camarda, e il Lecce. Stando a quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, l’affare si sarebbe concretizzato con una formula particolare che tutela gli interessi di entrambi i club.

Il gioiellino classe 2008, considerato uno dei prospetti più brillanti del panorama calcistico italiano, si trasferisce nel Salento con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Una mossa che permette al giovane attaccante di accumulare esperienza in un contesto competitivo come quello della Serie A, sotto la guida del tecnico giallorosso. Il Lecce, noto per la sua capacità di valorizzare i giovani, si accollerà l’intero stipendio del giocatore durante il periodo del prestito.

Le cifre dell’accordo svelano la visione a lungo termine dei club. Il Lecce avrà la possibilità di acquistare Camarda in via definitiva al termine della stagione versando 3 milioni di euro. Tuttavia, il Diavolonon perderà il controllo sul suo promettente attaccante. L’accordo prevede infatti un’opzione di controriscatto a favore del club rossonero, che potrà riportare il giocatore a Milano per una cifra leggermente inferiore ai 4 milioni di euro.

Più precisamente, se il Lecce dovesse esercitare il diritto di riscatto per 3 milioni, il Milan potrà riacquistare il calciatore versando una cifra di poco superiore, ovvero con un extra di circa 800mila euro. Questa clausola dimostra come la dirigenza del Milan, pur volendo far crescere il proprio talento lontano da casa, non intenda in alcun modo privarsi della possibilità di riportarlo alla base in futuro, una volta maturato e pronto per la prima squadra.

L’operazione è un esempio di come le squadre di vertice e quelle di provincia possano collaborare per lo sviluppo dei giovani, con un occhio attento sia alla crescita del giocatore che alla sostenibilità economica. Per il Lecce, l’opportunità di avere un talento del calibro di Camarda è un grande colpo, mentre per i rossoneri è la chance di far crescere un patrimonio del club in un ambiente stimolante e senza pressioni eccessive.