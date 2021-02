Calhanoglu ancora lontano dalla migliore condizione: Pioli ha bisogno di lui

Calhanoglu è apparso ancora fuori condizione dopo il ritorno dalla positività al Covid: Pioli si aspetta moltissimo dal turco

Hakan Calhanoglu non è ancora al massimo della forma dopo la guarigione dal Covid. Il trequartista rossonero non è ancora riuscito a riprendere in mano la trequarti del Milan come aveva fatto brillantemente nella prima parte di stagione.

GIOCATORE FONDAMENTALE – Hakan è un calciatore fondamentale negli schemi del Milan di Pioli: la sua capacità di legare il gioco e di garantire copertura in fase di ripiegamento è stato il vero fattore determinante del 4-2-3-1 rossonero. La trasferta di Roma potrebbe essere il primo passo per tornare ad essere decisivo.