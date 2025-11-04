News
Calendario Serie A, Milan in campo a Parma: il programma completo della giornata numero 11
Dopo l’importante serie di risultati positivi negli scontri diretti, il Milan di Massimiliano Allegri si prepara per l’ultima fatica prima della sosta per le Nazionali di novembre. Tra cinque giorni, sabato 8 novembre alle ore 20:45, i rossoneri scenderanno in campo allo stadio “Tardini” per sfidare il Parma nell’undicesima giornata di Serie A Enilive.
La gara assume un valore cruciale per la squadra del DS Tare, che vuole mantenere il passo nelle posizioni di vertice della classifica. Il Parma arriva all’incontro dopo una sconfitta casalinga per 1-3 subita ieri contro il Bologna, e dovrà fare i conti con diverse assenze. Sarà sicuramente assente Ordonez, squalificato, e lo staff tecnico dovrà valutare attentamente le condizioni di Circati ed Estevez, usciti entrambi acciaccati dalla partita.
L’undicesima giornata si preannuncia ricca di scontri importanti che potrebbero ridisegnare la classifica prima della pausa:
|Giorno
|Orario
|Partita
|Venerdì 7
|20:45
|Pisa – Cremonese
|Sabato 8
|15:00
|Como – Cagliari
|Sabato 8
|15:00
|Lecce – Hellas Verona
|Sabato 8
|18:00
|Juventus – Torino
|Sabato 8
|20:45
|Parma – Milan
|Domenica 9
|12:30
|Atalanta – Sassuolo
|Domenica 9
|15:00
|Bologna – Napoli
|Domenica 9
|15:00
|Genoa – Fiorentina
|Domenica 9
|18:00
|Roma – Udinese
|Domenica 9
|20:45
|Inter – Lazio