Calendario Serie A, Milan in campo a Parma: il programma completo della giornata numero 11

Allegri Milan, la mano dell'allenatore è evidente: il dato sui big match dice che... Ultimissime

Leao Milan, il calciatore portoghese è in stato di grazia: i suoi numeri in campionato recitano che...

Calciomercato Milan, occhi puntati su Caprile del Cagliari: potrebbe arrivare in questo caso

Calciomercato Milan, duello con la Fiorentina per l'attaccante: Tare ha messo nel mirino questo profilo

Calendario Serie A, Milan in campo a Parma: il programma completo della giornata numero 11. Le ultimissime notizie

Dopo l’importante serie di risultati positivi negli scontri diretti, il Milan di Massimiliano Allegri si prepara per l’ultima fatica prima della sosta per le Nazionali di novembre. Tra cinque giorni, sabato 8 novembre alle ore 20:45, i rossoneri scenderanno in campo allo stadio “Tardini” per sfidare il Parma nell’undicesima giornata di Serie A Enilive.

La gara assume un valore cruciale per la squadra del DS Tare, che vuole mantenere il passo nelle posizioni di vertice della classifica. Il Parma arriva all’incontro dopo una sconfitta casalinga per 1-3 subita ieri contro il Bologna, e dovrà fare i conti con diverse assenze. Sarà sicuramente assente Ordonez, squalificato, e lo staff tecnico dovrà valutare attentamente le condizioni di Circati ed Estevez, usciti entrambi acciaccati dalla partita.

L’undicesima giornata si preannuncia ricca di scontri importanti che potrebbero ridisegnare la classifica prima della pausa:

GiornoOrarioPartita
Venerdì 720:45Pisa – Cremonese
Sabato 815:00Como – Cagliari
Sabato 815:00Lecce – Hellas Verona
Sabato 818:00Juventus – Torino
Sabato 820:45Parma – Milan
Domenica 912:30Atalanta – Sassuolo
Domenica 915:00Bologna – Napoli
Domenica 915:00Genoa – Fiorentina
Domenica 918:00Roma – Udinese
Domenica 920:45Inter – Lazio
