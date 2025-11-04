Parma Milan, Leao inamovibile ma chi al fianco del portoghese? Ballottaggio in corso e prossimi giorni decisivi

Parma Milan, Rafael Leao sarà titolare inamovibile anche sabato sera: Nkunku e Pulisic, al rientro, si contendono una maglia. Francese avanti

Il Milan può contare sul ritorno in grande stile di Rafael Leao. La sua media in questo inizio di stagione parla chiaro: un gol ogni 96 minuti, un dato che lo consacra come uno degli attaccanti più efficaci del campionato.

Assodato il fatto che il portoghese sarà «uno dei due attaccanti» titolari del Milan, sorge spontanea la domanda cruciale: chi gli farà da spalla nel reparto offensivo di Massimiliano Allegri?.

Parma Milan, il ballottaggio e le condizioni dei protagonisti

Sono in tre, che diventano quattro se si considera anche Loftus-Cheek in una posizione più avanzata, a contendersi la maglia restante. La situazione degli attaccanti è sotto la lente d’ingrandimento della stampa, con la Gazzetta dello Sport che questa mattina ha titolato: «Pulisic è al rientro, Nkunku in crescita».

Pulisic: L’americano è atteso al rientro e rappresenta una pedina fondamentale per la sua duttilità e la capacità di finalizzazione. Il suo recupero è un fattore determinante nel ballottaggio.

Nonostante una «prestazione ancora poco esaltante contro la Roma», il francese è in una fase di crescita fisica e tattica. Allegri punta a recuperare il potenziale del giocatore che si è messo in mostra al Lipsia.

La scelta finale dipenderà dalle condizioni fisiche e tattiche, ma l’obiettivo è chiaro: affiancare a Leao un partner capace di massimizzare il potenziale offensivo del Milan.