Calendario Serie A, anticipi e posticipi dalla 32^ alla 34^ giornata di Serie A: quando gioca il Milan

Calendario Serie A, sono stati diramati gli orari e le date ufficiali delle gara relative alle giornate 32, 33 e 34: quando gioca il Milan

La Lega Serie A ha ufficializzato il programma televisivo e gli orari dei turni che decideranno la volata Champions. Per il Milan di Massimiliano Allegri, il mese di aprile si preannuncia infuocato: si parte sabato 11 aprile a San Siro contro l’Udinese, per poi affrontare la trasferta di Verona domenica 19.

Il momento clou arriverà però domenica 26 aprile alle 20.45, quando a San Siro andrà in scena il classico contro la Juventus, sfida che potrebbe risultare decisiva per il secondo posto.

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Calendario Serie A, orario e dettagli dalla 32^ alla 34^ giornata

Di seguito il programma completo delle giornate dalla 32ª alla 34ª:

32ª GIORNATA

10/04, 20.45: Roma-Pisa (DAZN/SKY)

11/04, 15.00: Cagliari-Cremonese (DAZN)

11/04, 15.00: Torino-Verona (DAZN)

11/04, 18.00: Milan-Udinese (DAZN)

11/04, 20.45: Atalanta-Juventus (DAZN/SKY)

12/04, 12.30: Genoa-Sassuolo (DAZN)

12/04, 15.00: Parma-Napoli (DAZN)

12/04, 18.00: Bologna-Lecce (DAZN/SKY)

12/04, 20.45: Como-Inter (DAZN)

13/04, 20.45: Fiorentina-Lazio (DAZN)

33ª GIORNATA

17/04, 18.30: Sassuolo-Como (DAZN)

17/04, 20.45: Inter-Cagliari (DAZN/SKY)

18/04, 15.00: Udinese-Parma (DAZN)

18/04, 18.00: Napoli-Lazio (DAZN)

18/04, 20.45: Roma-Atalanta (DAZN/SKY)

19/04, 12.30: Cremonese-Torino (DAZN/SKY)

19/04, 15.00: Verona-Milan (DAZN)

19/04, 18.00: Pisa-Genoa (DAZN/SKY)

19/04, 20.45: Juventus-Bologna (DAZN)

20/04, 20.45: Lecce-Fiorentina (DAZN)

34ª GIORNATA

24/04, 20.45: Napoli-Cremonese (DAZN)

25/04, 15.00: Parma-Pisa (DAZN)

25/04, 18.00: Bologna-Roma (DAZN)

25/04, 20.45: Verona-Lecce (DAZN/SKY)

26/04, 12.30: Fiorentina-Sassuolo (DAZN)

26/04, 15.00: Genoa-Como (DAZN)

26/04, 18.00: Torino-Inter (DAZN/SKY)

26/04, 20.45: Milan-Juventus (DAZN)

27/04, 18.30: Cagliari-Atalanta (DAZN)

27/04, 20.45: Lazio-Udinese (DAZN/SKY)

QUOTE MILAN-TORINO – Il Milan cerca la vittoria per mantenere ancora viva la corsa scudetto, mentre in casa granata si cerca continuità dopo la vittoria contro il Parma.

La quota MILAN-TORINO GOL SQUADRA 1 (il Milan segna almeno un gol) è data a 8.00 su SNAI e grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.06 su LOTTOMATICA e GOLDBET.