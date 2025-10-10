Connect with us

Calendario Milan, solo una volta in Serie A: da novembre a gennaio

Infortunio Saelemaekers, tornato ora a Milanello: le ultime sulle sue condizioni

Lewandowski con un futuro da scrivere, per il Milan un sogno: la moglie ha le idee chiare

Rabiot nessun problema, resta in dubbio per questa sera: gli aggiornamenti sul centrocampista del Milan

Castellanos infortunato, lungo stop per l'attaccante: salterà anche Lazio-Milan? La notizia!

3 giorni ago

Calendario Milan – Da fine novembre a fine gennaio succederà solo una volta alla squadra di Massimiliano Allegri

La Lega Serie A ha annunciato date e orari delle giornate di campionato dalla tredicesima alla ventiduesima giornata. Da Milan-Lazio fino a Roma-Milan. Questi tutto gli appuntamenti dei rossoneri:

  • Milan-Lazio sabato 29 novembre ore 20:45
  • Torino-Milan lunedì 8 dicembre ore 20:45
  • Milan-Sassuolo domenica 14 dicembre ore 12:30 
  • Como-Milan giovedì 15 gennaio ore 20:45 (recuperata a gennaio causa Supercoppa Italiana)
  • Milan-Verona domenica 28 dicembre ore 12:30
  • Cagliari-Milan venerdì 2 gennaio ore 20:45 
  • Milan-Genoa giovedì 8 gennaio ore 20:45
  • Fiorentina-Milan domenica 11 gennaio ore 15:00
  • Milan-Lecce domenica 18 gennaio ore 20:45
  • Roma-Milan domenica 25 gennaio ore 20:45 

Mentre la gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia tra Lazio e Milan si giocherà giovedì 4 dicembre 2025 alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma.

C’è una particolarità in questo slot di gare che giocherà il Milan in quel periodo, c’è solo una gara in programma la domenica alle 15:00 per la squadra di mister Massimiliano Allegri. In quello che è una volta era il giorno e l’orario classico per la maggior parte dei match del campionato di Serie A.

